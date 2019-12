Mongui, la fabrique de ballons

Dans les montagnes de Colombie, le petit village de Mongui, peuplé de quelque 5000 habitants, s'est fait une spécialité : la fabrication de ballons de foot. On s'y est rendu pour parler cuir et couture avec Edgar Ladino, petit-neveu du pionnier des ballons à Mongui.

Une idée importée du Brésil

"Mon grand-oncle a ramené l'idée à Mongui, et, en 1934, les habitants du village ont commencé à coudre le cuir à partir de peaux de porcs découpées"Edgar Ladino

Gravir les routes sinueuses du Boyacá, c'est l'assurance de croiser des vaches, des randonneurs qui viennent humer l'air frais des paramos (un écosystème tropical de montagne à la lisière entre la forêt et les neiges éternelles) et des cyclistes qui font la grimace. Pas étonnant que cette région montagneuse de l'est de la Colombie soit une terre de vélo fière de son champion local Nairo Quintana. Perché à 2 900 m d'altitude dans la cordillère Orientale des Andes, le village de Mongui a bien son magasin de vélos, mais il est surtout connu pour autre chose: ses ballons de foot. Avec pas moins d'une trentaine de fabriques de ballons de foot pour autant de points de vente, l'industrie génère 200 emplois pour un peu plus de 4 000 habitants en 2019, ce qui en fait la première source d'emplois et aussi la vitrine du village. L'héritage d'une tradition vieille de 80 ans pas facile à entretenir avec la mondialisation.À Mongui, Edgar Ladino connaît la genèse de cette histoire mieux que personne. Il est comptable public à la mairie et il administre de l'autre côté de la place du village un mini-musée du ballon. L'homme de 57 ans est le petit-neveu de Froilan Ladino, qui n'est autre que le pionnier de la fabrication de ballons à Mongui.Sur de vieilles photos jaunies, on remarque chez Froilan des yeux plissés et une mâchoire carrée semblables au visage de son petit-neveu Edgar. Tout commence au début des années 1930 quand le jeune Froilan se retrouve au Brésil pour faire son service militaire. À Manaus, le Colombien remarque ces prisonniers assignés à la fabrication de ballons pour les écoles de la région et apprend à coudre des ballons en les regardant. Dès lors, celui qui était promis à une vie d'agriculteur voit son futur dans le commerce du ballon. "