Monfils sort Mannarino, Herbert rejoint Goffin par Hugo Chalmin (iDalgo) De nombreux tennismans tricolores étaient encore en course dans ces huitièmes de finale de l'ATP de Montpellier. À commencer par Pierre-Hugues Herbert. L'Alsacien, 67ème mondial a disposé de Félix Auger-Aliassime, tête de série numéro 5 de ce tournoi. Le Français s'est imposé face au Canadien en deux sets (7-6, 7-5). Il retrouve en quart David Goffin. De son côté, Richard Gasquet n'a rien lâché contre Feliciano Lopez. Après avoir perdu le premier set (6-7), il a remporté les deux suivants pour décrocher son billet pour les quarts de finale. Le dernier match de la journée opposait deux Français, Gaël Monfils à Adrian Mannarino. Et c'est le numéro 1 français qui est sorti vainqueur de ce duel tricolore. Monfils l'emporte après avoir laissé filer la première manche (4-6, 6-1, 6-4). À noter également la qualification de Grégoire Barrère qui s'est débarrassé de Filip Krajinovic.

