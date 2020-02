Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Monfils seul rescapé français Reuters • 07/02/2020 à 22:48









Monfils seul rescapé français par Samuel Martin (iDalgo) Quatre représentants français étaient en lice ce vendredi pour une qualification en demi-finale du tournoi de Montpellier. Tête de série numéro 1, Gaël Monfils est le seul à accéder au dernier carré grâce à une nette victoire aux dépens de Gombos (6-3, 6-4). Un statut de favori qu'a parfaitement assumé Filip Krajinovic dans sa confrontation avec Gregoire Barrere. Le Serbe s'impose en deux sets (6-2, 7-5). De retour à la compétition après une blessure au genou, Richard Gasquet n'a pas tenu physiquement. Opposé à Vasek Pospisil, le Tricolore n'a pas lutté dans le premier set (1-6) et s'est vu contraint à l'abandon dès le début de la deuxième manche. Enfin dans le dernier match de la journée, Pierre-Hugues Herbert a subi la loi de David Goffin (6-4, 7-6[5]) malgré une belle résistance.

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.