Monfils seul Français à passer, Nadal toujours serein par Samuel Martin (iDalgo) Dans une nuit compliquée pour les Tricolores à l'Open d'Australie, seul Gaël Monfils est parvenu à se qualifier pour le troisième tour. Le Parisien de naissance est venu à bout du serveur croate Ivo Karlovic (4-6, 7-6[8], 6-4, 7-5). En revanche, Pierre-Hugues Herbert a cédé dans le cinquième set face à David Goffin après avoir inversé la tendance (1-6, 4-6, 6-4, 6-1, 6-3). Gilles Simon s'est lui montré impuissant face à Nick Kyrgios (6-2, 6-4, 4-6, 7-5) et voit son aventure australienne se terminer prématurément. Comme lors du premier tour, Rafaël Nadal n'a pas tardé sur le cours. Le Majorquin n'a eu besoin que de trois sets pour se défaire de Federico Delbonis (6-3, 7-6[4], 6-1). Tous les deux membres du top 10, Alexandre Zverev et Danil Medvedev l'ont emporté sans difficulté face à Gerasimov (7-6[5], 6-4, 7-5) et Martinez (7-5, 6-1, 6-3). La tâche s'est avérée plus compliquée pour Thiem mais l'Autrichien s'en est tout de même sorti au bout de la 5e manche contre Bolt (6-2, 5-7, 6-7[5], 6-1, 6-2).

