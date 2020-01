Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Monfils et Thiem se rejoignent en 8es, Kyrgios prend rendez-vous avec Nadal Reuters • 25/01/2020 à 14:23









Monfils et Thiem se rejoignent en 8es, Kyrgios prend rendez-vous avec Nadal par Matthieu Cointe (iDalgo) Gaël Monfils est en deuxième semaine de l'Open d'Australie. Le dernier français rescapé a vaincu Ernest Gulbis sans problème dans la nuit (7-6(2), 6-4, 6-3). La Monf' attend Dominic Thiem au prochain tour, vainqueur en 4 sets face à Taylor Fritz (6-2, 6-4, (5)6-7, 6-4). Il aura l'occasion de prendre sa revanche sur leur match à Roland Garros, dans lequel il s'était incliné en trois sets. Nadal et Medvedev n'ont respectivement fait qu'une bouchée de Carreno Busta et Popyrin. Les deux favoris se sont imposés en trois sets sans trembler. 6-1, 6-2, 6-4 pour Rafa, 6-4, 6-3, 6-2 pour le Russe. Le numéro un mondial affrontera Nick Kyrgios en 8es de finale. L'Australien est venu à bout de Karen Khachanov dans une bataille acharnée qui s'est terminée en 5 sets et 4h24 de jeu (6-2, 7-6(5), (6)6-7, (7)6-7, 7-6(8)). Alexander Zverev a défait Fernando Verdasco en trois sets (6-2, 6-2, 6-4), tandis que Rublev a éliminé Goffin (2-6, 7-6(3), 6-4, 7-6(4)). John Isner a quant à lui été contraint d'abandonner contre Stan Wawrinka au cours du deuxième set. Le Suisse a rendez-vous avec Daniil Medvedev au quatrième tour.

