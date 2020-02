Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Monfils et Simon se donnent rendez-vous en huitièmes Reuters • 12/02/2020 à 22:31









par Matthieu Cointe (iDalgo) Gaël Monfils a remporté son match du premier tour de l'ATP Rotterdam en deux sets face à Joao Sousa. Tenant du titre, le Français a plié la rencontre en 1h12, 6-3, 6-2, et a profité de la défaillance de son adversaire au service (47% de premières balles). "La Monf" rejoint Gilles Simon en huitièmes de finale, vainqueur plus tôt de Mikhail Kukushkin dans la difficulté (7-6(3), 3-6, 6-3). Du côté des autres favoris, Daniil Medvedev, tête de série numéro 1, s'est fait surprendre par Vasek Pospisil en deux manches, 6-4, 6-3. Karen Kachanov a aussi perdu contre un moins bien classé, le Britannique Daniel Evans (4-6, 6-3, 6-4). Pablo Carreno-Busta attendra quant à lui le vainqueur de la rencontre Sinner - Goffin en quarts de finale du tournoi.

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.