Monfils en finale par Victor Gatinel (iDalgo) Tête de série numéro 1 à l'Open Sud de France, Gaël Monfils assume parfaitement son statut en accédant à la finale du tournoi. En 1h24, le Francilien a dominé cet après-midi Filip Krajinovic en 2 sets 7-6[4], 6-2. La première manche est serrée, le Tricolore sauve 2 balles de break sur son premier jeu de service avant de monter en puissance. Les deux hommes se rendent coup pour coup jusqu'au tie-break. Dans le jeu décisif Monfils se détache. Solide au service (12 aces), le n°9 mondial impose son rythme dans le 2e set pour définitivement écarter la menace du Serbe. Vainqueur de l'épreuve en 2010 puis en 2014, la Monf' s'apprête à disputer sa 3e finale à Montpellier. Ce sera contre Vasek Pospisil ou David Goffin qui se disputent le dernier ticket pour la finale.

