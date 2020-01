Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Monfils éliminé, Nadal vient à bout de Kyrgios Reuters • 27/01/2020 à 14:28









Monfils éliminé, Nadal vient à bout de Kyrgios par Matthieu Cointe (iDalgo) Gaël Monfils n'a pas existé face à Dominic Thiem dans cette deuxième journée des 8es de finale de l'Open d'Australie. Le dernier français en lice s'est lourdement incliné en 1h52, 6-2, 6-4, 6-4, et en est à sa sixième défaite contre l'Autrichien en autant de rencontres. Monfils ne s'est procuré aucune balle de break de la partie et a commis 32 fautes directes. Au prochain tour, Thiem défiera Rafael Nadal. Le Majorquin a eu besoin de quatre sets pour vaincre un Nick Kyrgios combattif (6-3, 3-6, 7-6(6), 7-6(4)) dans un très beau match. Nadal atteint son 41e quart de finale en Grand Chelem, égalant Jimmy Connors. Tête de série numéro 4, Daniil Medvedev s'est fait surclasser par Stanislas Wawrinka au meilleur des cinq manches (6-2, 2-6, 4-6, 7-6(2), 6-2). "Stanimal" a joué un excellent tennis, avec 71 coups gagnants, et rallie des quarts de finale qu'il n'avait pas connu depuis 2017 à Melbourne. Il rejoint Alexander Zverev, vainqueur du Russe Andrey Rublev sans trembler (6-4, 6-4, 6-4).

