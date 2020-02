Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Monfils écarte Evans et file en demies Reuters • 14/02/2020 à 22:07









Monfils écarte Evans et file en demies par Matthieu Cointe (iDalgo) Gaël Monfils a remporté son quart de finale de l'ATP Rotterdam ce vendredi face au Britannique Daniel Evans (7-6[5], 6-2). Le Français a bataillé le temps d'un set avant de dérouler pour s'imposer en presque 2h de jeu contre le 33e mondial. Il a pu compter sur son service avec huit aces et 72% de premières balles pour atteindre le dernier carré. Le Parisien est toujours en course pour défendre son titre aux Pays-Bas et attend au prochain tour le vainqueur de la rencontre Krajinovic - Rublev, programmée en fin de journée. Dans l'autre partie du tableau, Pablo Carreno-Busta est venu à bout de Jack Sinner au terme d'un match très disputé (7-5, 3-6, 7-6[6]). Il affrontera en demi-finale le jeune Canadien Felix Auger-Aliassime, vainqueur d'Aljaz Bedene (6-4, 7-6[6]) cet après-midi.

