Monfils bat Simon et file en quarts

par Matthieu Cointe (iDalgo) Gaël Monfils est en route pour défendre son titre à Rotterdam. Le numéro 9 mondial a remporté son duel franco-français en huitième de finale du tournoi face à Gilles Simon. "La Monf" s'est imposé en deux sets, 6-4, 6-1, et 1h32 de jeu. Simon n'a pas été aidé par son service pendant la partie. Le Niçois n'a passé que 49% de premières balles et a même perdu toutes ses mises en jeu au cours de la deuxième manche. Au prochain tour, Monfils a rendez-vous avec Daniel Evans, tombeur de Karen Khachanov mercredi. Dans les autres rencontres de la journée, Jack Sinner a vaincu David Goffin au terme d'un match disputé, 7-6(7), 7-5, alors qu'Andrey Rublev s'est défait d'Alexander Bublik (7-5, 6-3). Stefanos Tsitsipas s'est quant à lui incliné face au Slovaque Bedene en deux sets, 7-5, 6-4.

