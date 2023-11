Money time de folie pour le Red Star et Niort, Versailles se réveille avec brio

Versailles retrouve la lumière !

Au bord de la zone rouge au coup d’envoi, le FC Versailles a relevé la tête pour la première de son nouveau coach, Grégory Vignal. L’affaire a vite été entendue puisque l’équipe des Yvelines a marqué deux fois en vingt minutes et que Nîmes a reçu deux cartons rouges en première période. Le NO est finalement reparti avec six buts dans les valises (6-0), et Versailles avec une bonne dose de confiance. La pente était aussi raide pour les Chamois, menés 2-0 chez le GOAL FC. Niort a néanmoins crucifié le promu grâce à Nesta Elphege (89 e ) et Dylan Durivaux (90 e +1) pour arracher une précieuse victoire, qui les propulse à la deuxième place (2-3). Il fallait aussi rester jusqu’au bout à Bauer, où le Red Star a dû attendre la 89 e minute pour prendre définitivement le dessus sur Marignane-Gignac (2-1).…

QB pour SOFOOT.com