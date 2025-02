Mondiaux de ski: l'Américaine Johnson crée la sensation en descente, les favorites hors du coup

L'Américaine Breezy Johnson lors de la descente des Championnats du monde 2025 de Saalbach (Autriche) le 8 février 2025 ( AFP / Fabrice COFFRINI )

L'Américaine Breezy Johnson a créé la sensation en remportant la descente des Championnats du monde 2025 de ski alpin, samedi à Saalbach (Autriche), marquée par les défaillances des favorites.

Johnson, qui à 29 ans ne s'est encore jamais imposée en Coupe du monde, a devancé l'Autrichienne Mirjam Puchner, 2e à 15/100e, et la Tchèque Esther Ledecka, 3e à 21/100e, pour un podium inattendu sans aucune des favorites, les Italiennes Federica Brignone et Sofia Goggia terminant 10e et 16e.

De retour cet hiver sur le circuit mondial à 40 ans, après près de six ans d'une retraite qu'elle croyait définitive, l'Américaine Lindsey Vonn, longtemps reine incontestée de la descente (six médailles, dont un titre, dans des Mondiaux en huit participations), a terminé à près de deux secondes de sa compatriote (15e).

Partie avec le dossard N.1 sous un soleil éclatant, Johnson a profité de conditions parfaites, la seconde partie du tracé se réchauffant au fil des passages.

Spécialiste de la descente, l'Américaine affichait jusque-là pour meilleur résultat dans un grand rendez-vous, Mondiaux ou JO confondus, une 7e place dans la descente des JO-2018 de Pyeongchang (Corée du Sud).

A son palmarès figurent sept podiums en Coupe du monde, le dernier en 2021.

Sa carrière a été émaillée de blessures aux genoux et a plus récemment été marquée par une suspension pour manquements à ses obligations de localisation antidopage, qui l'a privée de compétitions entre novembre 2023 et décembre 2024.

Johnson a connu une dernière frayeur lorsque l'Allemande Emma Aicher, 30e concurrente en lice sur un total de 33, a amélioré ses temps de passage jusqu'à mi-parcours avant de terminer 6e (à 48/100e).

Leader du classement général de la Coupe du monde, grâce notamment à deux succès en descente, Brignone, qui disputait sa première descente dans un Championnat du monde, n'a pas eu "les sensations parfaites que j'espérais".

"Je n'ai pas réussi à être aussi fluide que je le souhaitais", a regretté sur la Rai la vice-championne du monde 2025 de super-G.

Les trois Françaises ont terminé loin, la première d'entre elles Laura Gauché accrochant la 20e place, à 2 sec 46/100e.