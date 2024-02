Mondiaux de biathlon: les Françaises sur le toit du monde en relais

(de gauche à droite) Les biathlètes françaises Sophie Chauveau, Justine Braisaz-Bouchet, Julia Simon et Lou Jeanmonnot-Laurent célèbrent leur victoire lors du relais féminin des Mondiaux de biathlon à Nove Mesto, République Tchèque le 17 février 2024 ( AFP / Joe Klamar )

Passées par toutes les émotions pendant les 75 minutes de course, les biathlètes françaises Lou Jeanmonnot, Sophie Chauveau, Justine Braisaz-Bouchet et Julia Simon ont tenu leur rang en devenant championnes du monde de relais, samedi après-midi à Nove Mesto (République tchèque).

C'est la première fois de l'histoire du biathlon français qu'un relais féminin se pare d'or aux Mondiaux, une anomalie pour une nation qui a fourni certaines des meilleures mondiales, à l'image de Corinne Niogret, Sandrine Bailly, ou Marie Dorin-Habert.

Les quatre Françaises avaient annoncé la couleur avant le début des Mondiaux, souhaitant plus que tout aller enfin chercher cette médaille d'or collective qui manquait. Et après le quadruplé en sprint une semaine plus tôt (Julia Simon, devant Justine Braisaz-Bouchet, Lou Jeanmonnot et Sophie Chauveau), la pancarte de favorites avait triplé de superficie.

"Je suis heureux parce qu'elles étaient favorites. On a fait exprès d'en parler depuis longtemps. Assumer un rôle de favorites, c'est vraiment compliqué, je voulais voir si elles étaient capables de maîtriser ça, parce que l'on va encore avoir de belles échéances devant nous", a glissé l'entraîneur des Bleues pour la partie physique, Cyril Burdet.

Samedi, au coeur des Monts de Bohème-Moravie, elles sont passées par de véritables montagnes russes émotionnelles tout au long de la course, mais ont fini par franchir la ligne d'arrivée en tête avec une marge confortable sur la concurrence.

La biathlète française Julia Simon célèbre avec un drapeau à l'arrivée du relais féminin remporté par la France aux Mondiaux de biathlon de Nove Mesto, République Tchèque, le 17 février 2024 ( AFP / Joe Klamar )

Ça n'a toutefois pas été un long fleuve tranquille, la faute à un vent qui a commencé à se lever en même temps que les épais nuages omniprésents au-dessus de la Vysocina Arena de Nove Mesto depuis le début des Mondiaux.

- "C'est grand!" -

La biahtlète française Justine Braisaz-Bouchet (à droite) passe le relais à Julia Simon lors de la victoire de la France au relais féminin des Mondiaux de biathlon à Nove Mesto, République Tchèque, le 17 février 2024 ( AFP / Joe Klamar )

Positionnée en première relayeuse, Lou Jeanmonnot a mis le reste du peloton dans le rouge dès le premier tour, et s'est montrée très solide sur le pas de tir.

"Ca s'est fait comme ça, j'avais vraiment prévu de rester cachée dans le premier tour. Et puis finalement, quand j'ai vu que ça ne suivait pas forcément dans le plat montant et au point le plus haut de la piste, je me dis autant en profiter", a estimé Jeanmonnot.

Le passage de Sophie Chauveau, contrainte à deux tours de pénalité, a complètement relancé le suspense.

Mais les deux meilleures cartouches françaises devaient encore venir, avec Justine Braisaz-Bouchet et Julia Simon. "JBB" a comblé un retard de 45 secondes sur la tête pour passer le relais à Simon avec une petite vingtaine de secondes d'avance sur la Suède.

Après un premier tir couché parfait de Julia Simon et Elvira Oeberg, tout s'est joué au dernier passage debout, lorsque les rafales de vent ont soudainement gagné en intensité (17 km/h).

Les trois erreurs de Simon ont fait disparaître Jean-Paul Giachino, l'entraîneur des Françaises au tir, derrière sa lunette de visée, avant qu'il ne pousse un ouf de soulagement quand la Française a mis ses trois pioches, alors qu'Elvira Oeberg a dû faire un tour de pénalité.

"Elle a fait ce qu'il fallait. Les pioches font partie du relais", a estimé Giachino, après avoir lâché: "On l'a fait, ouais! On l'a fait!", à Cyril Burdet.

"C'est grand d'être arrivées à aller chercher cette médaille d'or aujourd’hui", a lancé Justine Braisaz-Bouchet après la course, alors qu'elle a connu plusieurs fois la position de favorite dans un relais féminin français.

Pour l'équipe de France, il s'agit de la neuvième médaille sur ces Championnats du monde, la cinquième en or. Avec trois courses encore à disputer, la moisson d'Oslo en 2016 (six médailles d'or, onze au total), semble à portée de tir.

Julia Simon, qui a remporté sa sixième médaille d'or, devient la biathlète française la plus titrée aux Mondiaux devant les cinq titres de Marie Dorin Habert, et tentera elle sur la mass start dimanche de décrocher une sixième médaille à Nove Mesto, après ses quatre d'or (relais mixte, sprint, poursuite, relais) et une de bronze (individuel).