information fournie par So Foot • 01/06/2023 à 10:41

Mondial U20 : Un joueur brésilien victime d’insultes racistes

Personne n’est à l’abri.

Robert Renan, U20 brésilien, a été victime d’insultes racistes sur les réseaux sociaux, ce mercredi soir, après la rencontre entre son pays et la Tunisie, (4-1), au stade Diego Maradona de La Plata lors du 8 e de finale du Mondial U20. « La CBF a envoyé une déclaration à la FIFA pour protester contre les actes racistes commis à l’encontre du défenseur Robert Renan, de l’équipe nationale brésilienne des moins de 20 ans. La CBF condamne fermement tout type d’action discriminatoire dans le football et ne tolérera plus ces cas dans le sport » , précise la Fédération brésilienne de football (CBF) dans un communiqué pour défendre son joueur.…

TJ pour SOFOOT.com