Mondial U20 en Indonésie : bienvenue à tous, sauf à Israël

Lundi 27 mars, la FIFA a acté l’annulation du tirage au sort de la Coupe du monde U20, prévu initialement le 31 mars prochain, le tout sur fond de tensions géopolitiques entre le pays organisateur, l’Indonésie, et Israël. Résultat, on ne sait toujours pas où et avec quelles équipes aura lieu ce tournoi censé démarrer dans moins de deux mois.

Juin 2022, Euro U19 en Slovaquie : Israël décroche son billet pour la prochaine édition de la Coupe du monde U20 en Indonésie. Après avoir fait tomber la France de Landry Chauvin en demi-finales (1-2), et malgré la défaite en finale face à l’Angleterre (1-3), les hommes d’Ofir Haim, que peu de monde attendait à ce niveau, obtiennent une qualification historique avec l’art et la manière pour cette compétition. Leur légitimité à y participer va toutefois rapidement être remise en cause.

Des tensions géopolitiques

La Coupe du monde U20 doit se dérouler du 20 mai au 11 juin prochain en Indonésie, un pays hôte connu depuis 2019. L’archipel asiatique est un pays à majorité musulmane qui ne reconnaît pas diplomatiquement l’État hébreu et s’est toujours engagé en faveur de la Palestine, en tant qu’ancienne colonie néerlandaise. Pour apaiser les tensions diplomatiques, le gouvernement indonésien a décidé que la sélection israélienne irait jouer à Bali, une île indonésienne à majorité hindoue. Une décision que n’a pas appréciée Wayan Koster, le gouverneur de l’île, qui a adressé une missive pour demander l’interdiction de la venue des Israéliens : « Nous, le gouvernement provincial de Bali, déclarons que nous rejetons la participation d’équipes de l’État d’Israël à concourir dans la province de Bali. » …

