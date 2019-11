Mondial U17 : pas de finale pour les Bleuets, cruellement battus par le Brésil

Pas de nouveau sacre mondial pour les Bleuets. La France s'est inclinée 3-2 face au Brésil jeudi à Gama en demi-finale du Mondial des moins de 17 ans, souffrant physiquement en deuxième période après avoir mené 2-0 dans le premier quart d'heure.La France, qui rêvait de rééditer l'exploit de la génération de 2001, sacrée à Trinité-et-Tobago, devra se contenter du match pour la troisième place samedi contre les Néerlandais, surpris par le Mexique (1-1, 4 tirs au but à 3). Quatre joueurs du PSG étaient titulaires au coup d'envoi (Kouassi, Pembele, Aouchiche, Kalimuendo).Aouchiche encore passeur décisifLe début de match laissait présager une nouvelle désillusion pour les Brésiliens, cueillis à froid par des Bleuets très entreprenants. D'une très jolie passe, le milieu parisien Adil Aouchiche mettait sur orbite Kalimuendo-Muinga pour l'ouverture du score (8e), signant au passage sa septième passe décisive en six matches.Profitant des largesses de la défense brésilienne, Mbuku enfonçait le clou dans la foulée (14e), avec un petit festival dans la surface après un relais avec Pembélé.Si la Seleçao a ensuite tenté de réagir par des frappes de Kaio Jorge (22e) et Gabriel Veron (24e), la France continuait de maîtriser son sujet. Aouchiche manquait même d'inscrire le troisième but français juste avec un tir qui a frôlé le poteau brésilien (40e).Lihadji manque la balle de matchLes Brésiliens pensaient pouvoir réduire le score juste avant la pause, quand l'arbitre a sifflé un pénalty après un tacle en retard de Mbuku sur Yan (44e) avant de revenir sur sa décision après avoir eu recours à la VAR.Ce n'était que partie remise, Kaio Jorge redonnant l'espoir au Brésil d'une tête rageuse (62e), après un cafouillage dans la surface française. Visiblement émoussés physiquement, les Bleuets ont de nouveau cédé moins d'un quart d'heure après, laissant Gabriel Veron égaliser (76e) d'une frappe ...