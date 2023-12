Mondial U17 – Jean-Luc Vannuchi : « Une question de loterie »

Comme un air de déjà-vu.

Après la défaite de l’équipe de France en finale de la Coupe du monde U17 face à l’Allemagne aux tirs au but ce samedi (2-2 – 4-3 TAB), Jean-Luc Vannuchi n’a pas caché sa déception : « On peut être fiers de cette équipe. On n’a joué qu’une mi-temps sur deux. Encore une fois, c’est le scénario à l’Euro, on a les occasions pour les tuer lorsqu’ils sont en infériorités numériques mais on ne le fait pas. Le sport de haut niveau, c’est ça. » …

TM pour SOFOOT.com