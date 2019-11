Mondial U17 : entre deux révisions, ils tentent d'être champions du monde

Dans la nuit de ce mercredi à jeudi (minuit, heure française en direct sur Canal + sport) à Goiania (Brésil), les Bleuets des Parisiens Adil Aouchiche et Nianzou Kouassi tenteront, face à l'Australie, de se qualifier pour les quarts de finale de la Coupe du monde des moins de 17 ans. Ce serait une première depuis 2011.Devenir champion du monde est le rêve de toute la bande du coach Jean-Claude Giuntini. Mais la grande majorité à une autre mission : réussir le bac en fin de saison. Impossible dans cette perspective de rater un mois de cours, le temps de la durée du Mondial si tout va bien. « Il n'en est même pas question, affirme le sélectionneur. C'est pourquoi un accompagnant scolaire, Jérémie Salazard, est avec nous au Brésil. Il fait suivre leur scolarité à tous les sélectionnés, dans toutes les matières comme s'ils étaient restés dans leur centre de formation. »Un programme adapté aux besoins de chacunSur le groupe de 21 joueurs, 13 sont en terminale ES et STMG, deux sont en bac pro. Si d'autres ont décroché, un garçon a été admis en avance à l'examen en juin.« La Fédération, qui travaille avec un organisme de formation spécialisé, met depuis des années un accompagnant scolaire à disposition de toutes les sélections des U16 aux U19 garçons et filles, en stage comme en compétition, précise Giuntini. A chaque annonce de sélection, Jérémie prend contact avec les clubs concernés pour leur demander où les sélectionnés en sont d'un point de vue scolaire. » « Dès le rassemblement, il affine les besoins de chacun. Les garçons ont deux fois une heure par jour d'étude, à des heures différentes pour éviter la monotonie », glisse le coach.L'accompagnant scolaire, membre à part entière du staff, a aussi un rôle primordial dans le développement personnel des adolescents et la vie du groupe. « Ce qui est compliqué et intéressant, c'est le dosage dans un tournoi tel que le Mondial entre les ...