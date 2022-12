Mondial: place aux quarts avec sept habitués... et le Maroc en invité

Le défenseur marocain Achraf Hakimi (2e D) célèbre la victoire du Maroc en 1/8 de finale du Mondial-2022 face à l'Espagne aux tirs au but, à Doha, le 6 décembre 2022 ( AFP / JAVIER SORIANO )

Le Maroc s'invite au festin! Les grandes nations se sont taillé la part du lion en quarts de finale du Mondial-2022, avec des chocs alléchants vendredi et samedi, comme Angleterre-France ou Pays-Bas-Argentine, et un trouble-fête, les Lions de l'Atlas, qualifiés pour la première fois de leur histoire.

La victoire historique aux tirs au but du Maroc mardi contre l'Espagne (0-0 a.p., 3 t.a.b. à 0) a bouleversé un tableau final où, jusque-là, les grandes nations avaient tenu leur rang, du Brésil à l'Argentine en passant par la France ou le Portugal, qui a écrasé la Suisse (6-1).

Avec Cristiano Ronaldo sur le banc en début de rencontre, c'est le jeune attaquant du Benfica Gonçalo Ramos qui a brillé avec un triplé.

Dans la lignée des éliminations précoces de la Belgique (2e mondiale) ou l'Allemagne (11e) en phase de poules, la sortie de l'Espagne (7e) confirme que cette Coupe du monde atypique dans son calendrier, sa programmation et sa géographie réserve encore des surprises.

C'est un accomplissement historique pour le Maroc, qui égale la meilleure performance d'une nation africaine au Mondial et peut espérer désormais un dernier carré inédit.

"C'est historique pour le Maroc, c'est historique pour l'Afrique. On avait dit qu'on était venus pour représenter l'Afrique, on a vu que notre niveau avait augmenté", a savouré le sélectionneur marocain Walid Regragui au micro de BeIN Sports.

Les Brésiliens Neymar (d), Vinicius Junior (g), Raphinha (2e g) et Lucas Paqueta (2e d) après le second but inscrit par Neymar sur pénalty en 1/8 de finale du Mondial-2022 face à la Corée du Sud le 5 décembre 2022 à Doha ( AFP / Pablo PORCIUNCULA )