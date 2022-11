Mondial: Neymar et Ronaldo en piste

L'attaquant brésilien Neymar à l'entraînement à Doha, le 20 novembre 2022 ( AFP / NELSON ALMEIDA )

L'un a le vent en poupe et l'étiquette de favori, l'autre est sans employeur et a souffert pour emmener son pays au Qatar: le Mondial-2022 accueille jeudi les débuts de deux stars planétaires, le Brésilien Neymar et le Portugais Ronaldo.

Après les rencontres du jour - Suisse-Cameroun (11h00) et Brésil-Serbie (20h00) dans le groupe G, Uruguay-Corée du Sud (14h00) et Portugal-Ghana (19h00) dans le groupe H -, toutes les équipes auront disputé leur premier match.

Derniers arrivés sur le sol qatari, les Brésiliens commencent leur tournoi là où beaucoup les imaginent le finir: au stade de Lusail où sera jouée la finale le 18 décembre.

Ce statut de grand favori pour un sixième sacre est renforcé par les blessures à répétition chez les champions sortants français et la défaite-choc des Argentins de Lionel Messi contre l'Arabie saoudite mardi (2-1) dans ce même stade.

Cristiano Ronaldo, attaquant et capitaine du Portugal, à l'entraînement à Al Samriya, près de Doha, le 21 novembre 2022 ( AFP / PATRICIA DE MELO MOREIRA )

Ce revers des grands rivaux sud-américains, doit "nous faire réfléchir. On sait qu'il n'y a pas de moments faciles pendant une Coupe du monde", a mis en garde l'entraîneur Tite, conscient de la pression considérable qui pèse sur ses joueurs. Le Brésil, pays du football-roi, attend depuis vingt ans d'accrocher une sixième étoile à son maillot.

Etincelant depuis le début de saison avec le Paris-SG, Neymar a devancé l'appel puisqu'il en a déjà fait coudre une sur son short avant de poster la photo sur Instagram. Arrogant l'attaquant parisien? "Seulement un rêveur", le défend Richarlison.

- Stojkovic: même pas peur -

La défaite mercredi de l'Allemagne contre le Japon (2-1), deuxième grosse surprise de ce début de compétition, sonne comme un nouveau rappel à la vigilance pour Neymar et ses équipiers.

D'autant que la Serbie ne se présentera pas en victime expiatoire. "Personne ne me fait peur dans ce monde, pas même le Brésil. Pas besoin d'avoir peur", prévient l'entraîneur serbe Dragan "Piksi" Stojkovic.

Dragan Stojkovic, sélectionneur de l'équipe de Serbie, à la veille de son entrée en lice dans le Mondial-2022 contre le Brésil, lors d'une conférence de presse à Doha, le 23 novembre 2022 ( AFP / ANDREJ ISAKOVIC )

Le maître à jouer de la dernière équipe yougoslave se laisse aller à l'ironie pour répondre à une question sur le potentiel offensif brésilien. "Vous dites que les Brésiliens vont jouer avec quatre attaquants ? Alors c'est fini pour nous ! Le Brésil a de la chance d'avoir quatre attaquants mais il faudra bien que quelqu'un joue en défense, non ?", sourit-il.

Si elle ne donne pas toutes les garanties derrière, son équipe n'est pas démunie offensivement avec des joueurs évoluant dans les grands championnats européens, l'expérimenté Dusan Tadic, le massif Aleksandar Mitrovic. Et surtout Dusan Vlahovic, l'arme N.1 des "Aigles", successeur à la Juventus Turin de Cristiano Ronaldo, l'autre grande star à entrer en scène jeudi.

Le Portugais, qui vient de rompre d'un commun accord son contrat avec Manchester United après une dispute publique au lance-flamme, assure que ce feuilleton "n'ébranlera pas" sa sélection.

- La Mannschaft sanctionnée ? -

Outre des débuts réussis, cet insatiable collectionneur de records en aura un dans le viseur: déjà meilleur buteur de l'histoire du football de sélections (117 buts en 191 capes), il peut devenir contre le Ghana le premier à marquer lors de cinq Coupes du monde différentes. Lui assure que ce ne sera pas sa priorité: "Si nous sommes champions du monde sans que je marque, je signe tout de suite."

Dans ce Mondial émaillé de controverses extra-sportives, il ne faut jurer de rien mais le président de la Fifa Gianni Infantino peut rêver d'une journée plus tranquille jeudi que la veille.

Les joueurs de l'Allemagne se couvrent la bouche en signe de protestation contre l'interdiction du brassard One Love, avant leur premier match au Mondial contre le Japon, le 23 novembre 2022 à Doha ( AFP / Ina Fassbender )

Des sept sélections européennes à avoir envisagé de porter le brassard inclusif "One Love" avant de renoncer face aux menaces de sanctions sportives de la Fifa, la Suisse est la seule attendue sur le pré jeudi.

Le capitaine helvète Granit Xhaka a déjà dit qu'il ne suivrait pas l'exemple des Allemands qui ont publiquement marqué leur mécontentement face aux pressions de la Fifa avant leur défaite contre le Japon en mettant leur main devant la bouche sur la photo officielle: "Je ne pense pas que nous devons faire quelque chose en tant qu'équipe suisse. Il nous faut respecter les règles et nous concentrer sur le football."

Une question toutefois. La Fifa, bien silencieuse sur le sujet, réagira-t-elle au défi allemand et sanctionnera-t-elle la "Mannschaft"?