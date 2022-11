Mondial: la France s'élance, Messi s'ensable, Ronaldo sans club

Les joueurs de l'équipe de France célèbrent leur victoire contre l'Australie au Mondial-2022 au Qatar le 22 novembre 2022 ( AFP / Adrian DENNIS )

La France lancée! Renaissante tel le phénix Olivier Giroud, nouveau co-recordman des buts en Bleu, l'équipe championne en titre a bien débuté contre l'Australie (4-1) mardi au Mondial-2022, à l'inverse de l'Argentine de Lionel Messi, victime d'une désillusion mémorable contre l'Arabie saoudite (2-1) au Qatar.

Et comme ce n'était décidément pas la journée des Ballons d'Or, Cristiano Ronaldo n'a plus de club après la résiliation à l'amiable de son contrat avec Manchester United, à deux jours de son entrée en lice jeudi avec le Portugal face au Ghana.

Après avoir dominé le ballon rond pendant une décennie, voilà Messi et Ronaldo brutalement ramenés sur terre, en particulier l'Argentin, vaincu par les modestes "Faucons verts" saoudiens, 51e nation mondiale.

Cela ressemble à un coup de semonce pour tous les autres favoris du Mondial, et la France a su éviter un scénario similaire, même si elle s'est retrouvée menée sur un déboulé fatal à Lucas Hernandez, blessé sur l'occasion, et bien conclu au deuxième poteau par l'Australien Craig Goodwin (9e).

L'équipe de Didier Deschamps a rapidement retrouvé ses esprits grâce à Adrien Rabiot, buteur de la tête (27e) puis passeur décisif pour Olivier Giroud (32e).

Ce dernier a ensuite bénéficié d'un caviar de Kylian Mbappé, lui-même buteur (68e), pour inscrire un doublé (71e), égaler Thierry Henry comme meilleur buteur de l'histoire des Bleus avec 51 buts et recevoir les félicitations empressée de ses partenaires.

- Sourires chez les Bleus, les Argentins "dévastés" -

Après des semaines de doute, les sourires étaient de retour parmi les Bleus, en particulier sur le visage de Mbappé, propulsé principale tête d'affiche française après le forfait de Karim Benzema.

De quoi alléger la pression pesant sur la France, parfaitement lancée dans le groupe D (3 pts), devant le Danemark et la Tunisie, qui se sont neutralisés (0-0). Face aux Danois samedi (17h00), l'équipe tricolore aura déjà l'occasion d'assurer sa qualification pour les huitièmes de finale.

Pourrait-elle y croiser l'Argentine, comme en 2018 (4-3) ? Rien n'est moins sûr tant les Argentins sont tombés de haut mardi.

Pourtant, Messi (35 ans) avait marqué rapidement sur penalty (10e). Mais Saleh al-Shehri (48e) et Salem al-Dawsari (53e) ont déjoué tous les pronostics.

"C'est un coup très dur, une défaite qui fait mal", a reconnu Messi, décrivant un vestiaire argentin "dévasté" et désormais sous pression.

La star argentine Lionel Messi lors de la défaite surprise face à l'Arabie saoudite, au Mondial au Qatar, le 22 novembre 2022 au stade de Lusail à Doha ( AFP / Antonin THUILLIER )

L'Arabie saoudite, elle, trône en tête de la poule C devant le Mexique et la Pologne, qui se sont neutralisés (0-0), avec un penalty manqué par le Polonais Robert Lewandowski.

Les Saoudiens ont fêté cet exploit avec effusion, au point que les autorités ont décrété un jour férié mercredi.

A présent, les "Faucons verts" peuvent rêver d'atteindre les huitièmes, comme en 1994. "Après cette victoire, il est interdit de ne pas se qualifier", a résumé Saleh Al-Shehri au micro de beIN Sports.

Cette première sensation a valeur de mise en garde pour les autres favoris de ce Mondial atypique.

Et avant les entrées en lice de l'Allemagne et l'Espagne mercredi, puis du Brésil et du Portugal jeudi, le monde du ballon rond n'est pas au bout de ses surprises: on a aussi appris mardi le départ de Manchester United du Portugais Cristiano Ronaldo (37 ans) par "consentement mutuel", laissant sans club l'une des superstars de ce jeu.

- L'arc-en-ciel fait polémique -

L'attaquant, présent à Doha, avait fait les gros titres ces derniers jours en accusant le club anglais, où il était mis sur la touche, de l'avoir "trahi".

Ce dénouement interroge sur la suite de la carrière de "CR7", car ses émoluments XXL et son égo immense ne s'accommodent pas des clubs de milieu de tableau.

Après trois jours de compétition, les questions s'accumulent: dans quel état d'esprit sera Ronaldo pour affronter le Ghana jeudi ? D'autres favoris mordront-ils la poussière ?

Le brassard anti-discrimination "One Love" porté par le capitaine anglais Harry Kane pendant un match de Ligue des nations contre l'Italie, à San Siro, le 23 septembre 2022 ( AFP / Marco BERTORELLO )

Et surtout, sur le plan extrasportif, quand la Fifa répondra-t-elle aux interrogations suscitées par plusieurs anicroches autours des couleurs arc-en-ciel symboles de la communauté LGBT+ ?

L'instance n'a pas réagi mardi après des incidents lors des contrôles de sécurité du match Etats-Unis-Pays de Galles lundi soir (1-1): plusieurs spectateurs ont rapporté avoir reçu l'ordre d'ôter des vêtements et chapeaux aux couleurs arc-en-ciel.

Cette question cristallise un conflit de valeurs autour du Mondial-2022, dans un Qatar au cœur de l'attention planétaire, soucieux de montrer son hospitalité, mais où les relations homosexuelles sont un délit.

Officiellement, "tout le monde est le bienvenu", martèlent l'instance du football et les autorités qataries, assurant pouvoir garantir la sécurité de chaque visiteur "sans discrimination", alors que le petit émirat réprime les relations sexuelles hors mariage, notamment entre personnes de même sexe.