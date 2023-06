information fournie par So Foot • 02/06/2023 à 15:39

Mondial féminin : Marinette Pichon porte une pétition pour trouver un diffuseur

À ce rythme, pour voir les matchs du Mondial féminin, il faudra directement aller en Océanie.

La Coupe du monde féminine n’a toujours pas de diffuseur en France (comme chez ses voisins) à deux mois du début de la compétition, qui se déroulera en Australie et Nouvelle-Zélande entre le 20 juillet et le 20 août. Marinette Pichon, ancienne gloire des Bleues, a décidé de porter une pétition pour essayer de faire bouger les lignes. « Je suis bien placée pour savoir ce que le football peut apporter aux femmes, mais aussi aux petites filles, que ce sport peut faire rêver autant qu’elle fait rêver les petits garçons. Élevée par ma mère, qui avait fui mon père violent, j’ai trouvé dans le football plus qu’une échappatoire : une immense source de joie » , souligne l’ex-recordwoman de buts en équipe de France.…

TJ pour SOFOOT.com