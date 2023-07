Mondial féminin : les arbitres communiqueront avec le public

L’évolution continue.

Durant une visioconférence organisée par la FIFA mercredi soir, le président de la commission des arbitres de l’instance, Pierluigi Colina, a annoncé que les arbitres de la prochaine Coupe du monde féminine vont pouvoir s’adresser au public. Du 20 juillet au 20 août, les arbitres qui officieront en Australie et en Nouvelle-Zélande pour la compétition auront ainsi la possibilité d’expliquer certaines décisions liées à l’assistance vidéo. Ces justifications seront brèves et exceptionnelles. « L’explication, c’est un plus, la cerise sur le gâteau, même si le plus important reste de prendre la bonne décision » , a expliqué l’ancien homme en noir dans des propos rapportés par L’Équipe .…

EL pour SOFOOT.com