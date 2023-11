Mondial féminin : l’inquiétante enquête de la FIFPRO

La FIFPRO (Fédération internationale des associations de footballeurs professionnels) a mené une enquête auprès de 260 joueuses ayant participé au Mondial 2023 organisé en Australie et en Nouvelle-Zélande. Les joueuses interrogées pointent des défauts, notamment sur leur récupération et les conditions d’accompagnement. Dans le compte rendu de l’enquête on note que « Deux tiers d’entre elles estiment qu’elles n’étaient pas au meilleur de leur forme physique au début du tournoi » . À titre d’exemple, les joueuses françaises de D1 Arkema ont clos leur championnat le 10 juin et ont joué leur premier match de préparation le 6 juillet.

LP pour SOFOOT.com