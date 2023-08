Mondial féminin: choc Suède-USA, l'Afrique du Sud se qualifie

L'attaquante américaine Megan Rapinoe au Mondial-2023 en Australie et en Nouvelle-Zélande, lors du match du premier tour entre les Etats-Unis et le Portugal au Eden Park à Auckland le 1er aooût 2023 ( AFP / Saeed KHAN )

La Suède, qui a validé mercredi la première place du groupe G, affrontera les Etats-Unis, doubles tenants du titre, dans le choc des huitièmes de finale du Mondial féminin, dimanche prochain.

Les Scandinaves étaient déjà qualifiées pour la phase à élimination directe, avant leur victoire contre l'Argentine (2-0) à Hamilton.

Le deuxième billet est revenu à l'Afrique du Sud, qui a renversé l'Italie (3-2) dans le temps additionnel, à Wellington.

Il s'agit de la première qualification pour les "Banyana Banyana", en deux participations. Elles rencontreront les Pays-Bas, dimanche prochain.

La première place ressemble à un cadeau empoisonné pour la Suède, troisième nation mondiale au classement Fifa, qui hérite des Américaines, premières, au tour suivant, également prévu dimanche.

Team USA a connu une phase de groupes mitigée, avec une victoire et deux nuls, qui a mis en doute son objectif de réaliser un triplé inédit.

Mais les coéquipières de la star Megan Rapinoe n'ont plus perdu un match de Coupe du monde depuis l'édition 2011.

La Suède, régulièrement placée mais jamais gagnante, rêve de briser son plafond de verre dans une compétition majeure, où elle accumule les défaites crève-coeur.

Avec une équipe remaniée, la sélection entraînée par Peter Gerhardsson a signé un carton plein (trois victoires sur trois) que seuls le Japon et l'Angleterre ont réalisé dans le tournoi.

L'attaquant des USA, aux Mondiaux-2023 en Australie et Nouvelle-Zélande, lors du match du premier tour entre le Portugal et les Etats-Unis au Eden Park in Auckland le 1er août 2023 ( AFP / Saeed KHAN )