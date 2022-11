Mondial/Droits LGBT+: bâillon mimé, brassard en tribune... L'Allemagne réplique à la Fifa

Les joueurs de l'Allemagne se couvrent la bouche en signe de protestation contre l'interdiction du brassard One Love, avant leur premier match au Mondial contre le Japon, le 23 novembre 2022 à Doha ( AFP / Ina Fassbender )

Un bâillon mimé par les joueurs, une ministre qui arbore le brassard "One Love", l'affirmation que les droits humains ne sont "pas négociables": avant de jouer contre le Japon, l'Allemagne a riposté mercredi à la Fifa et ses menaces de sanctions visant à empêcher le port du brassard inclusif durant le Mondial.

Dans cette compétition, la question des droits des personnes LGBT+ est au centre de l'attention, avec des critiques en Europe occidentale, visant aussi bien la Fédération internationale de football (Fifa) que le Qatar, où relations sexuelles hors mariage et homosexualité sont passibles de poursuites pénales.

Arguant que "la provocation n'est pas le bon chemin", que les droits des homosexuels sont "un processus", ou regrettant les "leçons de morale" venues d'Occident, le président de la Fifa Gianni Infantino a clairement exprimé son rejet du brassard inclusif "One Love" que voulaient porter les capitaines de sept sélections, Allemagne, Angleterre, pays de Galles, Pays-Bas, Belgique, Danemark et Suisse.

Le président de la Fifa Gianni Infantino (G), la ministre de l'Intérieur allemand Nancy Faeser (C) et le président de la fédération allemande de football, Bernd Neuendorf, lors du match du Mondial entre l'Allemagne et le Japon, le 23 novembre 2022 à Doha ( AFP / INA FASSBENDER )