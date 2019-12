Mondial de handball : les Bleues déjà éliminées !

Pour la France, c'est déjà fini. Deux ans après avoir décroché le titre mondial en Allemagne, les Bleues ont quitté les Championnats du monde au Japon vendredi. Elles étaient condamnées à ne pas perdre leur dernier match de poule contre le Danemark, c'est pourtant ce qui est arrivé (18-20). Les Danoises raflent la 3e et ultime place qualificative, derrière la surprenante Corée du Sud et l'Allemagne. Une élimination prématurée qui fait désordre avant les JO de Tokyo où la France participera grâce à son titre européen acquis l'an passé.La belle victoire (27-25) face aux Allemandes, justement, il y a deux jours n'aura donc servi à rien. Initialement, la question était en fait de savoir quelle tactique utiliser dans ce duel décisif. Pour le Danemark, dont le dernier podium dans une grande compétition internationale remonte à 2013 (le bronze aux Mondiaux en Serbie), la réponse était simple. Beaucoup moins pour la France, qui n'a mené qu'une seule fois d'entrée (1-0) après le but d'Alexandra Lacrabère.« On ne méritait pas mieux, avance Allison Pineau, la demi-centre. Pourtant on s'est battu et on a essayé jusqu'au bout, mais nous avons rencontré trop d'échecs aux tirs pour pouvoir survivre dans ce match. On ne peut s'en prendre qu'à nous-mêmes. On s'est dit en cours de match qu'il fallait au moins aller chercher le match nul. Mais cela ne voulait pas ce soir. La chance n'était pas de notre côté. »A la pause, le duel dans les cages entre Amandine Leynaud et Sandra Toft (qui joue à Brest) avait déjà tourné en faveur de la Danoise.La France s'est accrochée, mais en dépit du soutien des supporteurs en tribune, Béatrice Edwige et ses coéquipières ont continué de buter sur la défense adverse. A force de courage, les filles d'Olivier Krumbholtz ont eu néanmoins la balle d'égalisation à 17 partout, mais Manon Houette a encore échoué sur Toft (57e). «Nous allons tous débriefer, ...