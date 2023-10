information fournie par So Foot • 08/10/2023 à 10:54

Mondial 2030 : Sepp Blatter allume la FIFA

Sepp Blatter, souvent inégalé quand il s’agit de déblatérer.

Du haut de ses 87 ans et malgré plusieurs casseroles traînées dans son sillage, l’ancien président de la FIFA prend toujours un malin plaisir à critiquer les décisions de l’instance. Alors, quand le média suisse SonntagsBlick l’a contacté pour avoir son avis sur le Mondial 2030, qui sera organisé dans six pays (Espagne, Portugal, Maroc, Argentine, Uruguay et Paraguay) répartis sur trois continents différents, l’Helvète ne s’est pas fait prier. « C’est absurde de détruire le tournoi de cette manière » , a-t-il ainsi dénoncé.…

RB pour SOFOOT.com