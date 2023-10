Mondial 2030 : l'hypocrisie n'a pas de frontière

Il va devenir difficile de critiquer la FIFA tant cette dernière excelle à pondre à chaque fois une idée pire que les craintes de ses plus acharnés contempteurs. Cette fois, une Coupe du monde sur trois continents, sacrifiant aussi bien le climat que la signification culturelle et sociale de l’événement.

Où va s’arrêter la FIFA version Gianni Infantino ? Après le Mondial au Qatar, puis une Coupe du monde des clubs, des calendriers délirants et surchargés que les joueurs dénoncent, le passage à 48 équipes en phase finale, sans oublier l’édition 2026 sur tout le continent nord-américain ? Apparemment, il ne s’agissait que de petites foulées d’échauffement. Dans un communiqué rendu public le 4 octobre, la multinationale du ballon rond se réjouit d’un accord entre l’UEFA, la CAF et la CONMEBOL. Dans ce cadre, le Mondial 2030, baptisé « du Centenaire », concernera six pays dont trois en Amérique du sud (Argentine, Uruguay et Paraguay, qui disputeront chacun leur premier match à domicile). Le gros des rencontres (101 matchs) sera coorganisé par l’attelage méditerranéen Espagne-Portugal-Maroc (qui décroche enfin des miettes de cette tant désirée timbale). Ce format rappelle naturellement l’Euro « soixantième anniversaire » qui, malgré le Covid, s’égraina dans onze villes sur le Vieux Continent, pour ne décevoir ni contenter personne.

Cette fois, le cap planétaire est franchi, sans honte ni sens du ridicule, le tout avec un mépris à peine dissimulé des considérations écologiques. « Dans un monde divisé, la FIFA et le football s’unissent. Le conseil de la FIFA, représentant l’ensemble du monde du football, a décidé à l’unanimité de célébrer de la manière la plus appropriée le centenaire de la Coupe du monde de la FIFA, dont la première édition s’est déroulée en Uruguay en 1930 » , s’est de la sorte autocongratulé Gianni Infantino. L’instance du foot et ses notables encravatés ont donc aussi décidé de piétiner encore davantage ce qui rendait normalement cette compétition exceptionnelle pour le pays hôte, en la transformant en une tournée promotionnelle des têtes de gondole du foot professionnel international, accompagnée de la caravane publicitaire des sponsors.…

Par Nicolas Kssis-Martov pour SOFOOT.com