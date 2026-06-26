Mondial 2026 : micro ouvert pour le racisme ordinaire

Un Mondial à 48 était la promesse d’une compétition ouverte à tous et d’une certaine acceptation de l’autre, mais certains anciens joueurs, Bastian Schweinsteiger en tête, se sont livrés à des déclarations racistes prouvant tout le contraire. En 2026, certains pensent encore que la Côte d’Ivoire, le Sénégal et le Ghana jouent de la même manière pour des raisons ethniques et géographiques. Le racisme ordinaire à la sauce footballistique.

À 41 ans, on pourrait envisager que Bastian Schweinsteiger soit un homme bien de son époque, plus progressiste que ceux de la génération précédente, mais un poil réac sur certains sujets de société. L’ancien international allemand a finalement mis les pieds dans le plat et a révélé son vrai visage durant le Mondial, en direct à la télévision, en estimant que le « football africain » est « parfois peu orthodoxe, un peu sauvage, pas tout à fait aussi tactique » . Une déclaration née d’un racisme ordinaire qui persiste autant dans le foot que dans d’autres sphères, et évidemment fausse.

Face au tollé, Schweinsteiger s’est défendu de tout racisme dans un communiqué publié par la chaîne de télévision publique ARD : « Je parlais de football, pas de personnes. C’est une analyse footballistique. Ni plus ni moins. Je n’avais absolument aucune intention d’offenser qui que ce soit. » Le coordinateur des sports de la chaîne, lui, a assuré qu’il « ne pouvait déceler aucune forme de racisme dans ces propos ni dans le choix des mots » de l’ancien du Bayern qui a « exprimé ses attentes concernant le style de jeu de l’équipe ivoirienne » . Les mots employés sont, au mieux, très maladroits et pas adéquats.…

Par Enzo Leanni pour SOFOOT.com