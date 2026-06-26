 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Mondial 2026 : micro ouvert pour le racisme ordinaire
information fournie par So Foot 26/06/2026 à 22:29

Mondial 2026 : micro ouvert pour le racisme ordinaire

Mondial 2026 : micro ouvert pour le racisme ordinaire

Un Mondial à 48 était la promesse d’une compétition ouverte à tous et d’une certaine acceptation de l’autre, mais certains anciens joueurs, Bastian Schweinsteiger en tête, se sont livrés à des déclarations racistes prouvant tout le contraire. En 2026, certains pensent encore que la Côte d’Ivoire, le Sénégal et le Ghana jouent de la même manière pour des raisons ethniques et géographiques. Le racisme ordinaire à la sauce footballistique.

À 41 ans, on pourrait envisager que Bastian Schweinsteiger soit un homme bien de son époque, plus progressiste que ceux de la génération précédente, mais un poil réac sur certains sujets de société. L’ancien international allemand a finalement mis les pieds dans le plat et a révélé son vrai visage durant le Mondial, en direct à la télévision, en estimant que le « football africain » est « parfois peu orthodoxe, un peu sauvage, pas tout à fait aussi tactique » . Une déclaration née d’un racisme ordinaire qui persiste autant dans le foot que dans d’autres sphères, et évidemment fausse.

Face au tollé, Schweinsteiger s’est défendu de tout racisme dans un communiqué publié par la chaîne de télévision publique ARD : « Je parlais de football, pas de personnes. C’est une analyse footballistique. Ni plus ni moins. Je n’avais absolument aucune intention d’offenser qui que ce soit. » Le coordinateur des sports de la chaîne, lui, a assuré qu’il « ne pouvait déceler aucune forme de racisme dans ces propos ni dans le choix des mots » de l’ancien du Bayern qui a « exprimé ses attentes concernant le style de jeu de l’équipe ivoirienne » . Les mots employés sont, au mieux, très maladroits et pas adéquats.…

Par Enzo Leanni pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Ça se précise pour le tableau des seizièmes
    Ça se précise pour le tableau des seizièmes
    information fournie par So Foot 27.06.2026 09:51 

    Mais dites-moi, ça se dégage gentiment par ici . Après une longue phase de poule à 48 et des interminables soirées pleines de matchs, voilà que la voilure va gentiment se réduire. À commencer par ce weekend et dimanche , avec les premiers seizièmes de finale et ... Lire la suite

  • Le Sénégal file en seizièmes !
    Le Sénégal file en seizièmes !
    information fournie par So Foot 27.06.2026 09:23 

    Ils ont eu raison d’appuyer sur le champignon ! Dans l’obligation de s’imposer largement contre l’Irak pour croire en leur qualification, les Sénégalais ont fait le job vendredi soir. La suite ? L’attente de voir les résultats de leurs rivaux dans la course aux ... Lire la suite

  • L'adversaire des Bleus en 16es est connu
    L'adversaire des Bleus en 16es est connu
    information fournie par So Foot 27.06.2026 07:21 

    Le Nord, encore. Après son large succès face à la Norvège, l’équipe de France sait désormais qu’elle doit affronter un autre pays scandinave. Les Bleus jouent contre la Suède en seizièmes de finale de la Coupe du monde 2026 . Les hommes de Graham Potter savent ... Lire la suite

  • L'Iran trébuche contre l'Égypte et doit attendre pour sa qualification
    L'Iran trébuche contre l'Égypte et doit attendre pour sa qualification
    information fournie par So Foot 27.06.2026 07:12 

    Contre une Égypte soporifique (1-1), l'Iran a marqué un but, finalement hors-jeu d'un poil, puis a touché la barre transversale lors du temps additionnel. Ces deux coups du sort condamnent la Team Melli à attendre pour savoir si elle va se qualifier. L'Égypte, ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank