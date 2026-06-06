Mondial 2026 : el fútbol, leur sport, pas leur fête

Les employés du SoFi Stadium, majoritairement hispaniques, menacent de faire grève à une semaine du premier match des États-Unis face au Paraguay. Ce conflit révèle une histoire bien plus grande : cette communauté est peut-être le plus grand consommateur du fútbol américain, mais quand vient le moment des projecteurs, elle est invitée à rester dans les coulisses.

Oh, le sport aux États-Unis… Fermez les yeux quelques secondes. Vous visualisez le stade, les joueurs, et puis, inévitablement, vous les voyez, eux. Eux, ce sont ces employés en uniforme, qui sillonnent les gradins habilement, portant en équilibre sur leurs épaules des plateaux de hot-dogs dégoulinants, décapsulant avec dextérité une Coors glacée ou servant des nachos avec du fromage fondu à la couleur douteuse. Ces visages souriants qui font partie du décor mais que l’on adore ignorer. Le voilà, le grand cliché du sport américain. Sauf qu’à quelques jours du premier match de l’USMNT contre le Paraguay au SoFi Stadium de la banlieue de Los Angeles, ces mêmes employés – représentés par le syndicat Unite Here Local 11 – menacent de faire grève.

Holiday on ICE

En plus des revendications relativement classiques, comme l’indexation des salaires sur l’inflation ou une étude sur les risques liés à l’intelligence artificielle, la principale préoccupation du syndicat porte sur les agissements de l’Immigration and Customs Enforcement (ICE), la police fédérale de l’immigration, sur le lieu de travail de ses membres. Unite Here Local 11 exige ainsi une déclaration publique de la part de la FIFA garantissant que l’ICE ne sera pas autorisé autour de l’enceinte sportive. Demande refusée : la FIFA s’est elle-même déclarée hors jeu sur ce terrain, au prétexte que le litige ne concernait que Legends Global, l’opérateur du stade, et le syndicat. Kurt Petersen, coprésident du syndicat, a été direct en défendant la sécurité de ses membres : « L’opérateur du stade ne prend pas nos préoccupations assez au sérieux » . La menace d’une grève semble bien réelle, venant d’un syndicat fort de 30 000 membres, qui a déjà été en grève plus de 170 fois entre juillet 2023 et juillet 2024 pour des questions salariales.…

Par Jonathan Leblanc pour SOFOOT.com