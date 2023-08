information fournie par So Foot • 15/08/2023 à 11:19

Mondial 2023 : le frère de Jorelyn Carabali tué en Colombie, les festivités maintenues

Dur retour à la réalité pour la sélection colombienne.

Eliminées en quart de finale de la Coupe du monde par l’Angleterre (2-1), les Colombiennes ont appris une terrible nouvelle. Lundi matin, le frère de Jorelyn Carabali, grande artisante de l’épopée des siennes, a été tué par balle à la sortie d’une boîte de nuit, à Cali. Âgé de 23 ans, ce dernier y travaillait comme DJ. « La Fédération colombienne de football pleure profondément le décès d’Andrés Carabalí, frère de la joueuse Jorelyn Carabali, membre de l’équipe colombienne de football féminin. De la FCF, nous envoyons nos plus sincères condoléances à la famille et aux amis. De même, nous exprimons tout notre soutien et notre solidarité à la défense de l’équipe nationale », a réagi la fédération.…

AHD pour SOFOOT.com