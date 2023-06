Mondial 2023 : Alexia Putellas et trois frondeuses de retour avec l'Espagne

Retour vers le futur.

Le sélectionneur espagnol Jorge Vilda a annoncé, ce lundi, une liste élargie de 30 joueuses pour le Mondial féminin, qui se déroule en Australie et Nouvelle-Zélande du 20 juillet au 20 août. Sept d’entre elles resteront en Espagne. La liste finale sera dévoilée le 30 juin. Parmi les choses notables ? Le retour de la double Ballon d’or en titre Alexia Putellas, blessée lors du dernier Euro (rupture des ligaments croisés survenue en juillet) et qui s’apprête à faire son retour sur les terrains. La star et capitaine du Barça va disputer sa troisième Coupe du monde, après 2015 et 2019.…

TJ pour SOFOOT.com