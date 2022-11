Mondial-2022: Pas de miracle pour le Qatar, dominé par l'Equateur

L'attaquant de l'Equateur Enner Valencia inscrit son second but dimanche lors du match d'ouverture du Mondial-2022 contre le Qatar ( AFP / Glyn KIRK )

Dans l'histoire... par la petite porte. Le Qatar, déjà très critiqué extra-sportivement avant même le coup d'envoi du Mondial-2022, est devenu le premier pays hôte à s'incliner en ouverture, vaincu (2-0) par l'Equateur de l'intenable Valencia, auteur d'un doublé dimanche.

La planète football s'interrogeait sur le niveau réel d'Al-Annabi (les bordeaux), qui s'étaient préparés quasiment à huis clos depuis six mois pour réussir leurs grands débuts à ce niveau, et tout le monde a pu voir que le champion d'Asie en titre, peut-être tétanisé par l'enjeu, ne faisait pas le poids.

Pour sa 4e participation, l'Equateur s'est empressé de saisir l'offrande. Après un but refusé pour un hors-jeu qui devrait faire jaser (3e), la "Tricolor" a rapidement trouvé l'ouverture (16), puis fait le break (31).

A chaque fois grâce à l'intenable Enner Valencia qui a provoqué et transformé un penalty, puis creusé l'écart d'une tête puissante. Déjà en forme avec Fenerbahçe, le buteur aux 75 sélections compte désormais 37 réalisations... dont 5 en coupes du monde. Touché juste avant la mi-temps, le tourmenteur équatorien a toutefois été remplacé en boitant à la 76e minute.

Sur son banc, le sélectionneur qatari, l'Espagnol Félix Sanchez Bas, formé à l'école barcelonaise, semblait consterné. Tout comme le public, refroidi par ce scénario catastrophique plus que par la climatisation des tribunes, qui a fait polémique en Europe.

Sous les yeux de l'actuel et de l'ancien émirs, artisans de la candidature du Qatar et devant de nombreux chefs d'Etat, le spectaculaire stade Al-Bayt, dont l'architecture imite une tente bédouine, semblait manifestement acquis à la cause des hôtes du mondial, avec de nombreux locaux, en tenues traditionnelles, parmi les 67.372 supporteurs présents.

- Tribunes clairsemées -

La déception de l'avant-centre qatari Mohammed Muntari, le 20 novembre lors de la défaite inaugurale du Mondial-2022 contre l'Equateur ( AFP / MANAN VATSYAYANA )

L'avant-match avait été marqué par une cérémonie d'ouverture avec pour narrateur l'acteur américain Morgan Freeman et un message de "respect et d'inclusion", dans un contexte de critiques récurrentes contre l'émirat en matière de respect des droits humains.

Organisés comme d'habitude en 3-4-3 et en difficulté dans leur dos, régulièrement pris de vitesse et peu rassurés par leur gardien, les Qataris ont souffert pour exister dans le premier acte et attendu les arrêts de jeu pour montrer un meilleur visage. Face au but, Almoez Ali n'a toutefois pu cadrer son coup de tête.

Moins déséquilibrée, le seconde période a également été moins animée alors que les tribunes s'étaient quelques peu clairsemées à la pause pour terminer presque vides au coup de sifflet final. Mais en jouant au petit trot, le 4e de la zone Amsud, dont le jeu semble plus rodé malgré les remplacements, n'est pas parvenu à accentuer son avance.

Incapables de réagir, les Qataris se retrouvent désormais en situation délicate après cet apéritif indigeste contre l'adversaire le plus à leur portée et alors qu'ils vont maintenant devoir affronter les gros morceaux néerlandais et sénégalais dans le groupe A.