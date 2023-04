information fournie par So Foot • 27/04/2023 à 19:40

Mondial 2022 : Martinez explique pourquoi Dybala a tiré son pénalty plein axe

Pas folle, la guêpe.

Quelques jours après la finale de la Coupe du monde 2022 remportée par l’Argentine face à la France aux tirs au but (3-3, 4-2 TAB), Paulo Dybala avait dévoilé un conseil que lui avait donné Emiliano Martinez avant de tirer son pénalty. Si Kylian Mbappé et Lionel Messi avaient avant lui converti leur tentative, Kingsley Coman venait alors tout juste d’être mis en échec par le portier argentin. Dybala, lui, n’a pas tremblé et envoyé la balle plein centre au ras du sol pour donner l’avantage à l’Argentine.…

MLM pour SOFOOT.com