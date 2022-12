Mondial 2022 : Le nouveau tour de Didier Deschamps avec la France

Arrivé à ce Mondial avec prudence, Didier Deschamps a réussi à souder un nouveau groupe en quelques semaines et à emmener l'équipe de France disputer la septième demi-finale de Coupe du monde de son histoire. Et après ça, quoi ? Un nouveau tour ? Il semblerait que oui.

Trois coups de sifflet et les joueurs tombent comme des mouches. Hugo Lloris relance un ballon en direction d'une tribune du stade Al Bayt comme Jan Železný aurait envoyé un javelot dans le ciel. Olivier Giroud cache son visage dans son maillot. Harry Kane, lui, s'accroupit et planque le sien entre ses jambes. Jude Bellingham, 19 ans depuis quelques mois, est allongé de tout son long, immobile. Ce n'est plus un terrain de foot : c'est à la fois un cimetière de rêves brisés et un trampoline sur lequel rebondissent de grands hommes bleus. En marge de ce tableau, Didier Deschamps sourit. Une caméra de télé approche, la lumière s'allume :Puis, une heure plus tard, le sélectionneur, qui pourrait devenir dimanche, à Doha, le deuxième de l'histoire à conserver son titre sur un banc après Vittorio Pozzo (1934, 1938), est venu évoquer d'autres choses : la nécessité de, les résultats quiun groupe qui se découvre un peu plus encore à chaque piège évité, laqui permet à une équipe A de faire tournerdans son sens alors qu'elle affronte une équipe B au plan parfait. Si le Maroc n'est pas arrivé en demi-finales de cette Coupe du monde par hasard, l'équipe de France non plus : la chance n'existe pas tellement à de telles hauteurs. Le coup de pouce du destin peut arriver une fois, deux fois, pas plus, et ce constat a évidemment quelque chose de rassurant à l'heure de voir l'équipe de France disputer la septième demi-finale de Coupe du monde de son histoire. Tout n'a évidemment pas été parfait depuis la mi-novembre - les Bleus ont notamment concédé face à la Tunisie , et sans le voler, leur première défaite en phase finale depuis la finale de l'Euro 2016 -, mais chaque membre du train tricolore vient le répéter : rien n'aurait été possible Lire la suite de l'article sur SoFoot.com