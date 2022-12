Mondial 2022 : Le Japon sabre l'Espagne

Comme face à l'Allemagne, le Japon a d'abord été mené au score et a fait le dos rond. Et comme face à l'Allemagne, les Samouraïs bleus sont revenus des vestiaires avec des sabres aiguisés et se sont offert le scalp de leur adversaire (2-1). Un adversaire, l'Espagne, qui n'a pas tout perdu grâce à la victoire de l'Allemagne sur le Costa Rica.

Japon 2-1 Espagne

Sauce Samouraï

Ils se sont envolés une première fois quelques minutes après la pause, fêtant un deuxième but comme on débouche le champagne après une qualification héroïque en Coupe de France. Quarante minutes plus tard, sous les bruits d'un tambour qui a passé la nuit à se faire tabasser, ils se sont offerts une seconde course : celle de la délivrance. Une nouvelle fois prudent en première période et mené à la pause, le Japon a encore réussi l'exploit de renverser un cador et de se qualifier pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde grâce à un succès sur une Espagne (2-1) qui a un temps cru perdre son ticket.La promesse :L'exécution : plus de 500 passes échangées (contre 120) en une mi-temps, 83% de possession de balle, aucun tir cadré concédé, une seule petite frayeur après une perte de balle de Sergio Busquets devant sa surface qui débuche sur une frappe hors cadre de Junya Ito... Rien de laissé, ou pas grand-chose, donc. Jeudi soir, l'Espage tenait à boucler sa phase de poules la tête haute et n'a, dans un premier temps, pas traîné pour attraper le cou d'un Japon qui s'est présenté dans un 5-4-1 médian d'abord prudent et qui a ensuite accepté de grimper d'un cran au fur et à mesure de la rencontre, poussant même Unai Simon pas loin d'une boulette en première période. Malgré cinq changements par rapport au onze accroché par l'Allemagne, laa même réussi à se faciliter le début de rencontre grâce à un Álvaro Morata buteur sur sa deuxième tentative de la tête de la soirée au bout d'un centre parfait d'Azpilicueta. Pour le reste, les hommes de Luis Enrique ont tranquillement contrôlé, Gavi et Pedri se sont baladés entre les lignes,…