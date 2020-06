Mondial 2022 : la Qatar-strophe

Entre les batailles juridico-politiques autour de la reprise de la L1 ou le lancement de Téléfoot/Mediapro, on en a presque oublié, à la sortie de la crise du covid-19, que dans deux ans doit se dérouler une Coupe du monde, au Qatar. Pourtant l'actualité autour de cette édition se révèle pour le moins préoccupante. Divers infos récentes alimentent de la sorte de nouveau les sempiternelles débats sur son annulation ou le déplacement dans un autre pays. Surtout, après cette année 2020 si singulière, est-il encore possible de faire comme si de rien n'était ?

La maison FIFA qui rend fou

Un ancien président de la République, Nicolas Sarkozy pour ne pas le nommer, au cœur d'une enquête pour corruption et conflit d'intérêt pour l'attribution d'une Coupe du monde, des ouvriers qui meurent peut-être moins, mais ne sont plus payés, sans oublier le fiasco médiatique des mondiaux d'athlétisme à Doha.... Le visage qu'offre le mondial 2022 prend de plus en plus les allures d'un portrait de Dorian Gray, révélant au fil des années les horreurs et la laideur de cette candidature. Naturellement, depuis la désignation de l'émirat et le lancement des travaux, syndicaux et ONG alertent sur les conditions de travail, et de décès par milliers, des quasi-esclaves népalais ou philippins sur les chantiers, que ce soit les stades ou les infrastructures qui doivent accompagner la tenue de la compétition. Les tensions géopolitiques ont ensuite laissé planer des doutes terribles, notamment de voir s'installer des batteries anti-aériennes sur les toits de ces sublimes enceintes climatisées.Désormais, la multiplication des problèmes (par exemple le déplacement des dates pour raisons climatiques) autour de ce choix catastrophique, notamment défendu par un Michel Platini d'un coup moins regardant sur les valeurs, s'avère symptomatique de ce qui motive et fait tourner la FIFA. Tout semble clairement indiquer, désormais, le scénario d'une des pires éditions de l'histoire, avant même que le premier coup de sifflet n'ait été donné. Illustration concrète d'une maison foot qui a perdu la tête (inventant pour la suite des usines à gaze avec un tournoi à 48), les yeux fixés sur les lignes budgétaires et les mains sales sur les dessous de table, le mondial 2022 se transforme surtout petit à petit en test ultime de la résistance de l'institution face au principe de réalité.