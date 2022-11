Mondial-2022: Kimpembe forfait, Thuram en invité surprise des Bleus

L'attaquant français Marcus Thuram s'échauffe avant le match amical entre la France et la Finlande, à Saint-Denis, le 11 novembre 2020 ( AFP / Franck FIFE )

Une surprise, un forfait et un novice: le rassemblement des Bleus à Clairefontaine a débuté lundi avec la convocation surprise de Marcus Thuram et le forfait pour le Mondial de Presnel Kimpembé, remplacé au pied levé par le novice Axel Disasi.

"Insuffisamment rétabli" d'une blessure, selon la Fédération française de football, le stoppeur du Paris SG ne pourra pas défendre son titre de champion du monde 2018 au Qatar, contraint de déclarer forfait comme l'ont fait avant lui Paul Pogba et N'Golo Kanté.

Mercredi en annonçant sa liste, le sélectionneur Didier Deschamps avait pris un risque en cochant le nom de "Presko", touché à un tendon d'Achille fin octobre et revenu seulement dimanche sur les terrains pour une quinzaine de minutes.

Le défenseur central de 27 ans "a pris la décision" de laisser sa place, à regrets: "Les derniers tests ont montré que je ne pourrai pas assurer un rendement à 200% et je ne souhaite pas déstabiliser le groupe", a-t-il écrit sur les réseaux sociaux.

"Il a eu l'honnêteté de faire face à la réalité, même si elle est très douloureuse pour lui aujourd'hui. Demain (mardi), nous serons à huit jours du premier match, on va avoir des batailles à livrer", a réagi Deschamps, orphelin d'un joueur apprécié en interne, leader dans l'âme et fort de 28 sélections.

Le gaucher fait partie des fidèles du sélectionneur, lequel lui a d'ailleurs confié le brassard en juin en l'absence de Hugo Lloris, remplaçant, et de Raphaël Varane, forfait.

- Thuram, surprise du chef -

Le défenseur français Presnel Kimpembe écoute l'hymne national lors du match amical entre la France et l'Afrique du Sud au stade Pierre-Mauroy de Villeneuve d'Ascq, près de Lille, le 29 mars 2022 ( AFP / FRANCK FIFE )

Le forfait de Kimpembé ouvre la porte de l'équipe de France à Axel Disasi, défenseur central de l'AS Monaco âgé de 24 ans, jamais appelé auparavant. Et elle libère une place de titulaire dans l'axe gauche d'une défense à quatre pour Dayot Upamecano ou Ibrahima Konaté, selon l'information distillée lundi par le sélectionneur.

Plus tôt dans la journée, Deschamps a surpris en convoquant un 26e joueur, l'attaquant Marcus Thuram, performant cette saison avec le Borussia Mönchengladbach mais plus vu sous le maillot tricolore depuis sa quatrième sélection durant l'Euro à l'été 2021.

Le fils de Lilian Thuram, âgé de 25 ans, complète une ligne d'attaquants aux noms prestigieux, de Karim Benzema à Kylian Mbappé en passant par Kingsley Coman, Ousmane Dembélé, Olivier Giroud, Antoine Griezmann et Christopher Nkunku, qu'il talonne au classement des buteurs en Bundesliga.

L'ancien joueur de Sochaux et de Guingamp a déjà empilé dix buts cette saison en Championnat d'Allemagne, treize toutes compétitions confondues. Sa polyvalence sur l'aile gauche ou dans l'axe, où il évolue désormais, offre une carte de plus à Deschamps avant le départ à Doha mercredi.

Le défenseur français de Monaco, Axel Disasi (g.), dans un duel avec le milieu de terrain marocain de Marseille, Amine Harit à Monaco, le 13 novembre 2022 ( AFP / Valery HACHE )

Le patron des champions du monde en titre avait convoqué 25 joueurs lors de son annonce de liste mercredi, mais la Fifa autorise les sélectionneurs à en emmener jusqu'à 26 au Qatar, trois de plus que la règle habituelle.

Après l'envoi de la liste officielle, lundi soir, des changements seront autorisés en cas de blessure jusqu'à la veille du premier match, soit le 21 novembre pour les Bleus, adversaires de l'Australie le 22 en ouverture de leur tournoi.

- "Bonnes sensations" pour Varane -

L'encadrement médical des Bleus était sur le pont lundi pour examiner les corps, abimés par les cadences infernales du calendrier européen et les derniers bobos du week-end.

Le défenseur français Raphaël Varane à son arrivée au centre des Bleus à Clairefontaine, le 14 novembre 2022 ( AFP / FRANCK FIFE )

Une attention toute particulière a été déployée pour Jules Koundé, coincé à l'infirmerie du Barça depuis plus de deux semaines, et pour Karim Benzema puisque l'attaquant du Real Madrid, gêné à une cuisse, n'a passé qu'une demi-heure sur les terrains depuis le 19 octobre.

"J'ai eu quelques petites douleurs un peu partout, c'est normal avec le nombre de matches qu'il y a. J'ai pris soin de moi, je serai apte et présent pour la sélection, pas de problème", a tenu à rassurer le tout frais Ballon d'Or, dans un entretien diffusé dimanche sur Téléfoot.

Un programme individualisé est également mis en place pour Raphaël Varane. Le défenseur de Manchester United n'a plus rejoué depuis son inquiétante blessure à une cuisse le 22 octobre.

"Il a le moral et de bonnes sensations. On ne va pas brûler les étapes non plus mais il est censé être disponible pour le premier match", a informé Deschamps.