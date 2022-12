Mondial 2022 : gardiens, l'heure du premier bilan

Alors que les quarts de finale de la Coupe du monde débutent vendredi, l'heure est à un premier bilan d'un tournoi qui a vu le rôle des gardiens évoluer en fonction des projets de jeu et des profils. Décryptage des premières tendances qui disent beaucoup du poids pris par ceux que l'on peut désormais présenter comme des onzièmes joueurs de champ.

"Aujourd'hui, un gardien doit être capable de jouer rapidement à droite, à gauche, de casser une ligne de pression par la passe, de trouver un coéquipier avec une relance mi-longue ou de jouer plus long pour qu'un attaquant puisse jouer en déviation, et on a vu toute cette variété sur ce début de Mondial."

Comment trouver la bête ? Première étape : vaincre le cagnard. Deuxième étape : se frayer un chemin dans les immenses couloirs d'un non moins immense hôtel de Doha, où déambulent des arbitres de la Coupe du monde, quelques officiels de la FIFA et, surtout, une grande armée d'analystes. Ils viennent tous des quatre coins du monde, sont tous devenus membres d'un laboratoire - le Technical Study Group - chargé d'extraire des milliers de données de chaque rencontre de ce Mondial 2022 et ont, ce matin-là, tous la tête plongée dans des lignes de datas interminables issues des rencontres jouées la veille : Japon-Croatie et Brésil-Corée du Sud. Derrière la salle des machines, la voilà, la bête : 197 centimètres, des mains taillées pour abattre des arbres et la voix grave du type qui a passé sa vie à hurler pour en replacer d'autres. Prénom ? Pascal. Nom ? Zuberbühler. Oui, le Pascal Zuberbühler, "Zubi", celui qui a porté le maillot de la Suisse à 51 reprises après avoir obtenu un diplôme de plombier, qui bosse pour le compte de la FIFA depuis 2017 et qui a été choisi pour décortiquer au scalpel les copies rendues durant la Coupe du monde par les personnes de son espèce : les gardiens de but. Quelques jours plus tôt, l'ancien portier de la Nati est monté sur une scène aux côtés d'Alberto Zaccheroni et Cha Du Ri pour présenter aux curieux ses premières observations. Après avoir écouté ses collègues évoquer des blocs plus courts, mais un poil plus larges que lors du précédent Mondial, parler du nombre important de centres vus depuis le début de la compétition et noter une réduction - hélas - du nombre de dribbles tentés par match, on l'a alors entendu dire : "" Il convenait de creuser.