Mondial 2022 : Deschamps et son staff ont reçu plus de primes que les joueurs

De belles vacances en perspective.

Les primes d’après-Coupe du monde sont tombées : Didier Deschamps et son staff ont touché le pactole, d’après L’Équipe . Le montant total des primes perçues par les joueurs et le staff serait de 15 M€, tirés des 30,5 millions d’euros versés par la FIFA à la trois F. À lui seul, Didier Deschamps aurait ainsi perçu 1,1 M€ d’après L’Équipe . Ses adjoints ont touché 680 000 € pour Guy Stéphan et 560 000 € pour Franck Raviot, l’entraîneur des gardiens. Ils auraient donc reçu plus d’argent que leurs joueurs, qui ont 490 000 € chacun.…

TJ pour SOFOOT.com