Mondial 2022 - Australie : Garang Kuol, phénomène australien parti de loin

Malgré son absence de titularisation en pro, Garang Kuol s'apprête à disputer la Coupe du monde avec l'Australie. La récompense rêvée pour un joueur talentueux, porte-étendard de la communauté sud-soudanaise et né dans un camp de réfugiés en Égypte, il y a dix-huit ans.

"Il est très rapide, il a créé de nombreuses situations, et nous avons concédé deux ou trois occasions à cause de lui. Donc, c'est un grand joueur avec un grand avenir. C'est un talent." Xavi, dénicheur de talents

Le sel de Garang

Pour disputer la Coupe du monde, il n'est pas nécessaire d'avoir déjà commencé un match. La preuve : le 8 novembre dernier, Graham Arnold annonçait la liste des 26 Australiens qui défendront la patrie au Qatar, avec parmi eux un certain Garang Kuol. Âgé de 18 ans, l'attaquant des Central Coast Mariners n'a jamais connu la moindre titularisation en professionnel. Uniquement des bouts de match. Mais des bouts de match convaincants : pour ses premières secondes en pro, il entre le 21 décembre dernier face à l'APIA Leichhardt FC, en Coupe d'Australie, et marque sept minutes seulement après son entrée en jeu. En avril, il vit son baptême de A-League, face aux Néo-Zélandais du Wellington Phoenix, et fait trembler les filets cinq minutes après son entrée. Quarante minutes plus tôt, son coéquipier français Béni Nkololo y était aussi allé de son but., explique l'ancien de Brest, Avranches, Tours ou encore Concarneau.Né dans un camp de réfugiés en Égypte, alors que ses parents Mawien et Antonita (teinturiers originaires de Khartoum au Soudan, à un moment où le Soudan du Sud n'existait pas encore) viennent de fuir la guerre du Darfour, Garang et sa famille débarquent en 2005 en Australie, qui leur a accordé l'asile politique. Ses six frères et lui s'installent à Shepparton, à 200 kilomètres de Melbourne. C'est d'abord son frère Alou (de trois ans son aîné) qui se fraye un chemin dans le foot. Lorsque ce dernier arrive aux Mariners, il se révèle et marque six buts sur ses treize premiers matchs. Comme détenant un secret, Alou informe ses dirigeants qu'il a deux petits frères qui excellent balle au pied, Teng et Garang (qui avait explosé dans une équipe de NPL Victoria 2, ligue semi-professionnelle), et pousse le club à les engager.