Mondial 2022 au Qatar : Au milieu du désert, le robinet d'eau tiède coule toujours

Bâillonnés par les instances, les joueurs font au Qatar ce à quoi ils ont toujours été conditionnés : ne pas se mouiller.

Bulle et muselières

Le journaliste iranien qui s'est fait remarquer ce lundi lors de la conférence de presse américaine - avant le match entre les deux pays qui s'annonce déjà électrique - aurait difficilement pu être plus offensif à l'encontre de Tyler Adams, le capitaine du. Une première fois :Une deuxième fois :Après s'être excusé pour la faute de prononciation, le milieu de terrain de Leeds a fait, avec classe, ce que Nicolas Pallois a aujourd'hui élevé au rang d'art : il a botté en touche .[...][...]Avec cette réponse de diplomate, le New-Yorkais réussit sans doute un sans-faute communicationnel, quitte à mettre de côté sa sensibilité propre pour ne froisser personne. Autrement dit, il est parfaitement dans le thème.Les zones presse n'ont jamais vraiment été, pour nos amis footballeurs, le théâtre de grandes prises de position. Et le Mondial qatari ne déroge évidemment pas à la règle, au vu de cette même soupe tiède et sans piment qui nous est servie. Rien de différent de d'habitude, donc, mais ce n'est pas tous les jours que Doha devient la capitale du football et qu'un événement sportif est autant chahuté. Un contexte qui, dans un monde utopique, aurait pu être propice à la libération de la parole chez les sportifs. Mais la FIFA , le Qatar et les fédérations de chaque pays - du moins Lire la suite de l'article sur SoFoot.com