Mondial 1970 : l'envol du bombardier Gerd Müller

Meilleur buteur du tournoi avec dix buts, Gerhard Müller, dit "Gerd", s'est révélé au monde entier. Artisan prolifique de la troisième place de la RFA au Mundial 1970, le renard des surfaces devenu tigre insatiable, avait pris date pour le futur...



Et de trois qui font sept ! Avec soncontre le Pérou (3-1) et donc sept buts en trois matchs de poule, Gerd Müller est sur les temps de passage du record des treize de Just Fontaine. Gerd qui ? GERD MÜLLER ! Bien sûr, à 24 ans, l'avant-centre du Bayern Munich n'est pas tout à fait un inconnu, loin de là. Il a déjà été meilleur buteur de Bundesliga en 1967 et en 1969. Et aussi en cette année 1970 : 38 buts et Soulier d'or européen ! Mais lors de cette saison 1969-1970, le Bayern a perdu son titre de champion, remporté par le Mönchengladbach de Günter Netzer, et en Coupe d'Europe (la C1), ce sont les Verts de Saint-Étienne qui lui ont fait mordre la poussière dès le premier tour (2-0, 0-3)... Mais ce que l'on sait moins, c'est le carnage que Müller a réalisé en éliminatoires de ce Mundial 1970, après trois années en pointillé avec la sélection : 9 buts sur les 17 inscrits par la RFA, dont un pion à chaque match. Une perf qui a ravi les supporters allemands. Autrefois, ils chantaient dans les tribunes, à la gloire d'Uwe Seeler, légendaire buteur de Hambourg et du(le Onze national). Désormais, c'est desqui déferlent des tribunes. À presque 33 ans, Seeler, capitaine de la, est l'âme du football allemand. Une icône respectée pour son efficacité, sa longévité et sa compétitivité encore intacte qui l'autorisent à disputer sa quatrième Coupe du monde d'affilée depuis 1958. Problème pour le sélectionneur à casquette, Helmut Schön : qui, de Gerd ou de Uwe, doit-il choisir en avant-centre pour le Mundial mexicain ?Le foot allemand qui voue un culte biblique aux numéros 9 ne rigole pas sur ce sujet crucial... Alors coach Helmut tranche : il alignera les deux en attaque au Mexique ! Müller jouera pleinement avant-centre, et Seeler un peu plus en retrait. Les médias allemands, toujours prompts à inventer des embrouilles, parlent de rivalité entre Gerd et Uwe. Tout faux, les blaireaux !insistera Müller.La preuve sur le terrain,