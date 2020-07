Mondial 1970 : l'album Panini du siècle

Prenez une bonne dose de Jairzinho, de Tostão et de Rivelino, un peu de Riva, ajoutez du Müller et du Beckenbauer, saupoudrez de Banks et de Charlton et emballez le tout avec du Pelé. La recette a déjà 50 ans, mais ne perd rien de sa saveur. Au contraire, le Panini du Mondial mexicain continue de se bonifier avec le temps. Aujourd'hui, à l'image d'une compétition mythique, le premier album Panini dédié à une Coupe du monde est devenu une perle rare pour tout collectionneur. 1970, c'était le Mondial de l'album Panini du siècle.

À jamais le premier

La légende est connue : en 1961, à Modène, Giuseppe et Benito Panini, deux frères distributeurs de journaux, ont l'idée de se lancer dans la vente d'images à l'effigie de footballeurs. Bingo. Les vignettes desse vendent comme des petits pains et, après neuf ans de réussite nationale, la société familiale compte surfer sur le succès de la Coupe du monde 1966. Pour le Mondial 1970, elle lance un album vendu pour la première fois hors de la Botte. Jamais réédité depuis, avec son format presque carré et son aigle mexicain en couverture, il marque le début d'un mythe de plus d'un demi-siècle.Avance rapide, nous voici en 2017. Début mars, le site d'enchères Catawiki lance une grande vente d'un album Panini Mexique 1970 rempli et, cerise sur le gâteau, dédicacé par Pelé. La bataille fait rage entre collectionneurs jusqu'aux derniers instants de la vente. Dans les dix dernières minutes, l'enchère passe de 5 038 € à 12 008 €, et le précieux sésame revient finalement à un Italien., confirme Wouter Waaijers, spécialiste des objets de sport chez Catawiki. Mais comment expliquer une telle valeur ?L'album Mexique 1970 est d'abord le premier Panini avec un contenu international et des joueurs issus des quatre coins de la planète. Une nouveauté incroyable pour tout amoureux de foot à l'époque. Depuis, chaque édition de la plus prestigieuse des compétitions a le droit à son album. Forcément, le premier d'entre eux n'en devient que plus mythique avec le temps.