Mondial 1970 : Et l'Angleterre perdit sa couronne...

Tenants du titre et co-favoris du Mundial 1970 avec le Brésil et la RFA, les Three Lions ont giclé en quarts face aux Allemands (3-2 a.p). Plus qu'une élimination, c'est un véritable traumatisme qui les a ensuite précipités dans la décennie noire des années 1970...



Quatre ans après...

La sélection anglaise débarque le 26 mai 1970 au Mexique sans son capitaine. Bobby Moore est retenu emprisonné à Bogota pour une histoire dingue de vol de bracelet dans une bijouterie ! Les choses traînent jusqu'à ce que les autorités diplomatiques anglaises interviennent, et Bobby Moore, innocenté, est libéré le 28 mai. Il part rejoindre ses coéquipiers qui l'accueillent à l'hôtel en lui formant une haie d'honneur. Les Anglais sont mal vus au Mexique. Depuis le Mondial 1966, les propos du sélectionneur Alf Ramsey sur les Argentinsont activé une solidarité sud-américaine envers, cesméprisants. Pour ne rien arranger, Ramsey snobe la presse locale et interdit l'accès aux entraînements pour tous les médias. Et comme depuis quatre ans, l'Angleterre étrenne partout un statut de champion du monde en titre, elle est devenue l'équipe à battre à tout prix. Son titre glané à la maison avec un arbitrage maison est toujours autant entaché de suspicion. L'Angleterre trimbale partout une illégitimité coupable. L'aventure mexicaine s'engage donc mal pour les...Heureusement, côté préparation sportive, rien n'a été négligé en vue de la chaleur et de l'altitude : les joueurs carburent aux capsules de sodium lent pour compenser les pertes en salinité, et l'équipementier Umbro a confectionné pour eux un maillot en aertex, plus aéré. Surtout, juste avant d'arriver au Mexique, Ramsey a placé deux matchs amicaux en altitude contre la Colombie à Bogota, à 2600 m (4-0, le 20 mai, d'où l'incident du bracelet), et contre l'Équateur à Quito, à 2800 m (2-0, le 24 mai). Placée dans le groupe 3 où les matchs sont disputés à l'Estadio Jalisco de Guadalajara, l'Angleterre affrontera dans l'ordre la Roumanie, le Brésil et la Tchécoslovaquie. Un groupe difficile avec un Brésil qu'on dit très fort ? Même pas peur ! Bobby Charlton l'a déclaré :Alf Ramsey, qui s'était félicité d'un, entretient l'espoir raisonnable que l'Angleterre puisse conserver son titre. Aux petits jeux des pronos, Lire la suite de l'article sur SoFoot.com