( AFP / FABRICE COFFRINI )

Mondelez International veut céder ses activités françaises de substituts de pain et de barres céréalières au groupe Princes pour une valeur d'entreprise de 80 millions d'euros (88 millions de dollars), a annoncé la société agroalimentaire italienne NewPrinces mardi.

L'opération concerne les marques Heudebert, Pelletier, Cracotte et Grany et trois sites de production situés à Granville (Manche), Vervins (Aisne) et Toulouse (Haute-Garonne), ainsi qu'un entrepôt à Vervins.

Les deux groupes ont engagé des négociations exclusives "en vue d'une éventuelle cession de ses activités de panification et de barres céréalières", a précisé le groupe agroalimentaire américain Mondelez International dans un communiqué séparé.

L'opération pourrait être finalisée au cours du premier semestre 2027, selon lui.

Princes Group est un groupe agroalimentaire et de boissons basé au Royaume-Uni et implanté en Europe.

Ces activités emploient environ 270 personnes (en équivalent temps plein), selon NewPrinces, qui détient la majorité du groupe Princes.

Elles ont généré un chiffre d'affaires net de 119,2 millions d'euros en 2025 et un Ebitda ajusté de 17,7 millions d'euros, soit une marge de 14,9 %, a-t-il précisé.

Ce projet de cession n'aurait pas d'impact sur l'emploi, a assuré Mondelez International, en affirmant que l'ensemble des postes concernés serait maintenu et que les contrats de travail des salariés de ces établissements seraient automatiquement transférés à Princes Group, conformément à la législation en vigueur.

"Ce projet d'acquisition constitue une nouvelle étape importante dans la création d'un groupe agroalimentaire européen de premier plan, fondé sur des marques reconnues, une expertise industrielle et une vision de croissance à long terme", a déclaré Angelo Mastrolia, président de NewPrinces.

"Heudebert, Pelletier, Cracotte et Grany sont quatre marques bien établies, qui entretiennent des liens étroits avec les consommateurs français", a-t-il ajouté. "Nous sommes ravis à la perspective de les intégrer à la famille NewPrinces et de soutenir leur développement, tout en préservant leur héritage unique".

La transaction, qui sera intégralement financée par la trésorerie disponible, est soumise aux consultations des instances représentatives du personnel, aux autorisations réglementaires et aux conditions de clôture.