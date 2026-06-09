Monday, Tuesday, Olise !

D'un éclatant triplé, Michael Olise a permis aux Bleus de conclure leur courte préparation d'avant Coupe du monde par une victoire devant l'Irlande du Nord (3-1). Que le Sénégal, l'Irak, la Norvège, et les autres soient prévenus : le Bavarois est prêt à prendre une dimension mondiale.

A-t-il eu, intérieurement, une petite réaction, une légère satisfaction, voire même une esquisse de sourire, lui qui ne laisse habituellement filtrer quasiment aucune émotion ? Cette ovation de la 83 e minute, à sa sortie, avec les chants à sa gloire venus de tout le stade Pierre-Mauroy ont fait passer le message que ce 8 juin 2026 a peut-être été le véritable avènement de Michael Olise en France.

Il y a eu Michel Platini, Kylian Mbappé, Bernard Lacombe, Just Fontaine, Olivier Giroud et d’autres… Dans l’histoire des joueurs qui ont inscrit un triplé en équipe de France, il y aura désormais Michael Olise. Le gaucher du Bayern Munich se souviendra de cette dix-septième cape en Bleu, juste avant une Coupe du monde, où il s’est peut-être définitivement fait un nom dans son pays. Et ce à 24 piges, quasiment deux ans après une médaille d’argent aux Jeux olympiques de Paris et après ses débuts avec le maillot français, lors d’une défaite face à l’Italie en Ligue des nations (6 septembre 2024, 1-3).…

Par Timothé Crépin, au stade Pierre-Mauroy pour SOFOOT.com