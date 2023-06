Monchi quitte Séville et file retrouver Unai Emery à Aston Villa

Retrouvailles entre gagnants.

Réputé comme l’un des meilleurs directeurs sportifs du monde, Monchi s’apprête à découvrir un nouveau pays. Revenu au Séville FC en 2019 après l’avoir quitté une première fois en 2017, l’Espagnol a choisi de s’en aller une fois de plus. Le club andalou l’a annoncé ce vendredi dans un communiqué et Aston Villa a, dans la foulée, officialisé son arrivée en Angleterre. Chez les Villans, l’ancien gardien de but retrouvera Unai Emery, qu’il avait bien connu à Séville lors d’une première fructueuse collaboration, avec trois Ligue Europa remportés à la suite entre 2014 et 2016 notamment.…

AL pour SOFOOT.com