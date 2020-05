Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Monchengladbach s'impose et remercie ses Français Reuters • 31/05/2020 à 20:17









par Matthieu Cointe (iDalgo) Le Borussia Monchengladbach a pris la mesure de l'Union Berlin ce dimanche au cours de la 29ème journée de Bundesliga (4-1). À domicile, les hommes de Marco Rose ont déroulé. Florian Neuhaus a ouvert le score avant que Marcus Thuram ne double la mise en fin de première période. Les Français ont brillé dans ce match. L'ancien guingampais a inscrit un doublé, sur deux services d'Alassane Pléa. Le Lillios y est aussi allé de son but en fin de rencontre pour porter son total à 10 réalisations cette saison en Bundesliga, et autant de passes décisives. Cette victoire permet à Monchengladbach de grimper sur le podium et de passer devant le Bayer Leverkusen à la différence de but. De son côté, l'Union Berlin est 14ème et n'a que 4 points d'avance sur Dusseldorf, barragiste.

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.